Osakidetza intenta contactar con clientes de un club de alterne de Bizkaia por un caso de tuberculosis de una empleada

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha informado de que el Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, intenta contactar con clientes de un club de alterne de Trapagaran (Bizkaia), con el objetivo de que se realicen las pruebas necesarias, tras la detección de un caso de tuberculosis en una trabajadora. Además, estudia citar a las trabajadoras de forma individualizada ante la escasa participación obtenida en las primeras pruebas diagnósticas.

El consejero, que ha asistido al inicio de los exámenes de la primera fase de la OPE 2023-24-25 de Osakidetza, celebrada en el BEC, ha afirmado que el pasado 3 de junio se detectó un caso de tuberculosis pulmonar bacilífera en una trabajadora de un club de alterne de Trapagaran. Ha añadido que, con el fin de estudiar a los contactos estrechos y descartar nuevos casos, se organizó "una intervención específica en el establecimiento" los días 8 y 9 de junio, en el que participaron las tres gestoras de casos de tuberculosis en Bizkaia, así como profesionales de la unidad de vigilancia epidemiológica.

En concreto, se realizaron analíticas para el diagnóstico de infección tuberculosa y se gestionó la realización de radiografías de torax en el Hospital Universitario de Cruces. Sin embargo, debido a que "la participación obtenida fue inferior a la prevista", el Departamento estudia una actuación complementaria consistente en solicitar el censo de trabajadoras del establecimiento "durante el periodo de interés epidemiológico" y proceder a la citación individualizada para la realización de radiografía de tórax "y las pruebas que se consideren necesarias".

Potenciales casos

El objetivo, según Alberto Martínez, es completar el estudio de contactos y descartar la existencia de casos no detectados. Ante la dificultad para el rastreo de potenciales casos "por las circunstancias en las que se ha producido o se pueden haber producido potencialmente los contagios", ha aconsejado a los posibles contactos que acudan a su centro de salud para "hacerse los controles adecuados".

El responsable vasco de Salud ha insistido en que "la dificultad" reside en "el tipo de lugar donde se ha introducido el contacto", que genera problemas para "poder hacer el rastreo de los potenciales contactos". Por otra parte, ha advertido que se trata de una patología "muy contagiosa" y que requiere "todas las medidas de prudencia".