La consejera de Educación y el de Universidades se reúnen con el rector de EHU por el caso de ceros en euskera en la PAU

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez, se reunirán de urgencia este martes por la tarde con el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, por los casos denunciados por alumnos a los que se ha puntuado con 'cero' el examen de euskera en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), según ha informado la portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, que ha pedido que no se utilice esta situación para "atacar al euskera", y ha reclamado "rigor, transparencia y celeridad" a la institución académica en la revisión del proceso.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Ubarretxena ha asegurado que comprenden "totalmente la preocupación de las familias de estos estudiantes", porque la PAU "es una prueba muy importante para su futuro". "Entendemos la situación en la que se encuentran y también su malestar", ha apuntado.

Tras recordar que el procedimiento de elaboración y corrección de los exámenes, así como su revisión, "corresponden exclusivamente a EHU", Universidad pública vasca, el Ejecutivo confía en su "rigor" y espera "transparencia y celeridad".

Con la máxima garantía

"Los procedimientos de revisión siguen en estos momentos abiertos, deben desarrollarse con las máximas garantías y, a raíz de esta cuestión, la consejera de Educación y el consejero han pedido una reunión de urgencia al rector de EHU, que se va a producir hoy por la tarde", ha manifestado.

En todo caso, ha afirmado que el Gobierno Vasco espera que no se utilice esta situación "para atacar al euskera". "Pero sí empatizamos con esas familias, y vamos a ver qué da de sí esta reunión que se va a producir hoy por la tarde", ha concluido.