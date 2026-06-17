Concentrados en Getxo increpan a policías y ertzainas en el registro de un detenido por supuesta relación con Hezbolá

Varios jóvenes se han concentrado esta tarde en Getxo (Bizkaia) en las inmediaciones de la plaza de San Nicolás para increpar a los agentes de la Policía Nacional que llevan a cabo un registro en una vivienda relacionada con un detenido por su supuesta relación con el grupo chií Hezbolá, así como a miembros de la Brigada Móvil de la Ertrzaintza que han acudido para custodiar la zona.

Los concentrados han exigido la libertad de los arrestados y han gritado 'Zuek ere, txakurrak zarete (vosotros también sois perros)', 'Txakurrak hormara (policías al paredón)' o 'Palestina resistencia'.

Efectivos de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría General de Información registran desde primera hora de la tarde sendos inmuebles en Bilbao y Getxo (Bizkaia), como consecuencia de la detención de dos personas por su supuesta relación con el grupo chií Hezbolá.

Según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, que se inició hace más de un año, los dos detenidos habrían realizado "actividades de adoctrinamiento y propaganda", a través de vídeos y comunicados.

Los arrestos se han practicado en ambos municipios vizcaínos, entre las 12.00 y las 15.00 horas de este martes, por orden de la Audiencia Nacional y en presencia de los arrestados.

La operación continúa abierta y bajo secreto de sumario, por lo que no se descartan nuevas detenciones. A las 20.30 horas proseguían los registros policiales.