Osakidetza detecta 24 cánceres de próstata en un proyecto piloto de cribado

Un total de 7.700 hombres han participado ya en el proyecto piloto de cribado de cáncer de próstata puesto en marcha por Osakidetza en junio del pasado año. Invita de forma progresiva a participar a hombres de entre 50 y 70 años de los centros de salud de Gazteleku, Deusto y San Ignacio, pertenecientes a la OSI Bilbao Basurto, y tiene como objetivo invitar a 10.000 hombres a finales de 2026.

El proyecto que se inicia con una muestra de sangre ha detectado hasta este momento 24 cánceres de próstata a través de este cribado de Osakidetza, y cuenta con una participación del 43% de las personas invitadas. Este dato es "especialmente relevante", según ha destacado Salud, porque los hombres "suelen mostrar menor participación en cualquier tipo de cribado sanitario y en Europa, los programas ya establecidos de este tipo de screening, apenas alcanzan un 20% de participación".

En Euskadi, cada año, Osakidetza diagnostica en torno a 2.400 nuevos casos de cáncer de próstata. En la actualidad 27.483 vascos están diagnosticados. Ocho de cada diez tienen entre 46 y 75 años.