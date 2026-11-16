Osakidetza ve cerca la epidemia de gripe tras registrar 163 casos en la última semana

Osakidetza ha detectado en la última semana 163 casos de gripe en Atención Primaria, y la incidencia semanal del virus se sitúa en 7,35 casos por cada 100.000 habitantes, lo que indica que "empieza a haber señales de que se acerca el inicio de la epidemia anual de gripe", según ha constatado el Servicio Vasco de Salud.

En todo caso, el Departamento de Salud ha explicado que la situación epidemiológica es más favorable que la registrada en campañas anteriores, y ha destacado que esto supone "un logro que es reflejo del esfuerzo colectivo y de que la vacunación es la mejor herramienta para mantener esta buena trayectoria".

Además, ha afirmado que el hecho de que el hecho de que el virus circule cada vez más, "no es motivo de alarma, sino un recordatorio de que aún estamos a tiempo de protegernos".

Durante la última semana, 30 personas han requerido ingreso hospitalario por gripe, la cifra semanal más alta de la temporada, y el total asciende a 173 desde el inicio de la temporada. Actualmente hay 28 personas hospitalizadas por esta causa.

En el caso de la covid-19, se han diagnosticado 108 casos durante la última semana. En lo que va de temporada se han registrado 2.742 casos y 542 ingresos hospitalarios, y actualmente hay 23 personas hospitalizadas por esta causa.