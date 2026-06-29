Osakidetza busca realizar resonancias magnéticas fines de semana, noches y festivos

Osakidetza quiere reducir los tiempos en las pruebas diagnósticas y de ahí que, entre otras medidas, busca un acuerdo con Osatek, la sociedad pública que gestiona tres de cada cuatro resonancias magnéticas en Euskadi, para que el propio Servicio Vasco de Salud pueda utilizar los dispositivos para hacer estas pruebas en los periodos en los que, por limitaciones operativas y de plantilla de Osatek, como fines de semana, noches y festivos, este servicio no está disponible.

El Departamento de Salud ha destacado que las listas de Osatek para realizar una prueba de este tipo se han reducido en un 29% en los seis últimos meses, entre otras razones, gracias a la ampliación y modernización de equipos y a la adopción de medidas operativas. Osakidetza considera que todavía hay margen de mejora, por lo que se ha fijado entre sus objetivos seguir bajando los tiempos de espera.

El acuerdo pretende que las resonancias magnéticas estén operativas durante más tiempo y posibilitarán atender a un mayor número de pacientes, reduciendo así los tiempos de espera. Tal y como ha explicado la directora general de Osakidetza en el Parlamento Vasco, este acuerdo tiene como objetivo "maximizar el rendimiento y aprovechar las infraestructuras existentes a través de una sinergia que, sin duda, beneficiará a los ciudadanos y ciudadanas vascas, que son nuestra prioridad".