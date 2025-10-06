Unai Elorriaga, Karmele Mitxelena y Maite Rosende, Premios Euskadi de Literatura 2025

Unai Elorriaga, Karmele Mitxelena y Maite Rosende han sido galardonados con los Premios Euskadi de Literatura 2025 en las modalidades de Literatura en Euskera, Literatura Infantil y Juvenil en Euskera e Ilustración en Obra Literaria, respectivamente.

En esta ocasión, el jurado de los premios ha decidido otorgar el galardón de la modalidad de Literatura en Euskera al escritor vizcaíno Unai Elorriaga por su obra 'Francesco Pasqualeren bosgarren arima' (Susa), por ser una "apuesta literaria sólida, situada entre la novela y el libro de relatos, que construye un puzzle amplio y sugerente".

El jurado destaca que alrededor del protagonista se entrelazan diversas narraciones, al estilo de algunos escritores de la Europa del Este del siglo XX, y "el relato recorre desde el sur de Italia hasta el País Vasco, incorporando experiencias e historias diversas de personajes intensos, sin eludir la crudeza".

La obra, en la que Elorriaga despliega "una gran variedad de recursos narrativos de forma eficaz", exige "una lectura activa, que deja en manos del lector el tejer los hilos y completar las elípsis", valora.

Entre los asuntos en torno a los cuales gira esta historia, sobre un antepasado italiano, su autor ha destacado el de la migración, en un momento de debate sobre este fenómeno. Según ha reivindicado, "somos, seremos o hemos sido" migrantes o descendientes de migrantes.

Además, el galardón en la modalidad de Literatura Infantil y Juvenil en Euskera ha recaído en Karmele Mitxelena por la obra 'Aitona Floren' (Elkar), en la que, en palabras del jurado, se aborda la muerte y el duelo "sin dramatismos, en un relato muy cercano, construido a partir de la voz de una niña protagonista, en forma de monólogo íntegro y directo".

Con "pocos personajes y pinceladas ligeras para caracterizarlos", la obra asegura "ligereza, intimidad y espacio para la reflexión" y en ella se destaca especialmente "el recurso de la voz interior", que, para el jurado, "cobra relevancia en un contexto en el que vivimos cada vez más aislados".

La autora de Oiartzun se ha congratulado de que el jurado haya valorado que la historia se aborde "sin dramas" porque, según ha explicado, es así como ella "lo siente".

El Premio Euskadi en Ilustración de Obra Literaria se ha otorgado a Maite Rosende por 'Traba' (Denonartean), que el jurado califica de "una propuesta valiente, tanto por la elección cromática como por la figuración de las imágenes". Según destaca, además de los tres colores básicos, la autora utiliza negro y morado para crear "un álbum vivo y rítmico, que alterna estructuras caóticas con imágenes más calmadas, siempre con un trazo limpio y personal".

Para el jurado, los textos y las ilustraciones "se integran magistralmente" y el libro, con su "toque expresionista", está "dirigido a todos los públicos: sincero, directo y con una invitación a la alegría de vivir".

La creadora donostiarra ha resaltado que, en el mundo actual, "se necesitan personas críticas", algo en lo que ha valorado la influencia de los libros. "Necesitamos a los creadores", ha destacado.

En su intervención en este acto de presentación de los Premios de Literatura, Ibone Bengoetxea ha remarcado que "las palabras son nuestra casa, y la literatura vasca es un puente entre la memoria y el futuro".

En este marco, ha incidido en que las tres obras premiadas demuestran que la cultura "no es un accesorio", sino "una manera de vivir y de comprender la vida". Por ello, ha añadido, la presentación de los galardones es también "una invitación a acercarse a la literatura en euskera y a disfrutar del talento" de los creadores vascos.