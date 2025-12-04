Museo Guggenheim Bilbao acoge la muestra 'Artes de la Tierra'

El Museo Guggenheim Bilbao acoge hasta el 3 de mayo de 2026 'Artes de la Tierra', una ambiciosa exposición que explora los modos en que el arte contemporáneo nos relaciona con el suelo como espacio material y ecosistema compartido, comisariada por Manuel Cirauqui.

La muestra reúne obras de arte del siglo pasado hasta la actualidad, junto con documentos y objetos del saber vasco y otras culturas ancestrales. Aborda medios como la escultura, la instalación, el dibujo y la performance, además de una amplia selección de material de archivo, maquetas arquitectónicas, obras de diseño y artesanía: prácticas que convocan colaborativamente el conocimiento y el ritual, y con las que Artes de la Tierra intentará iluminar las intersecciones de cultura y agricultura.

Presenta trabajos de Claudia Alarcón, Vicente Ameztoy, Giovanni Anselmo, Joseph Beuys, David Bestué, Heidi Bucher, Gabriel Chaile, Mel Chin, María Cueto, Patricia Dauder, Mar de Dios, Jean Dubuffet, Hans Haacke, Agustín Ibarrola, Inland/Campo Adentro, Ric hard Long, Ana Lupas, Isa Melsheimer, Ana Mendieta, Asier Mendizabal, Fina Miralles, Asunción Molinos Gordo y Delcy Morelos.

También participan en la misma Frederick Ebenezer Okai, Dennis Oppenheim, Gabriel Orozco, Giuseppe Penone, Claire Pentecost, Perejaume, Solange Pessoa, Benedetta Pompili, Asad Raza, Oscar Santillán, Jorge Satorre, Daniel Steegman Mangrané, Tomás Saraceno, José María Sicilia, Michelle Stuart, Paulo Tavares, Unión Textiles Semillas, José Luis Uribe, Sumayya Vally, Meg Webster y Héctor Zamora.

Inscrita en el compromiso institucional del Museo con la Sostenibilidad Ambiental, 'Artes de la Tierra' ofrece una cartografía multidisciplinar y diversa de formas artísticas --que incluye artes visuales, arquitectura, artesanía y diseño--, dando cuenta de un inventario de herramientas, posibilidades y escenarios futuros ante el cambio climático y la crisis ecosocial que vive el Planeta. La muestra cuenta con el patrocinio de Iberdrola, que además en esta ocasión presta tres obras de su colección a la exposición.

'Artes de la Tierra' subraya la cocreación y la colaboración con los ecosistemas como alternativas a la mera extracción de recursos o la modificación de materiales, considerando la preocupación actual por la salud de nuestro planeta, y en particular por la supervivencia del suelo --su matriz viva, sensible y fértil-- como eje central de un recorrido por las manifestaciones artísticas a través de las geografías planetarias.

Así, la propuesta expositiva conecta artefactos elaborados con tierra, madera, hojas, raíces y plantas (medios ancestrales que han cobrado nueva relevancia hoy) con intervenciones sobre el territorio que trascienden las etiquetas de movimientos y corrientes establecidas.

Considerando una amplia variedad de enfoques sobre la acción natural, desde el Land Art al Arte Povera o el Conceptualismo activista, la exposición examinará muchas de las formas en que los humanos buscan expresar sus sinergias con los procesos vivos de la Tierra.

Artistas de múltiples generaciones en el pasado reciente, y de culturas "radicalmente diversas, se han preguntado cómo trabajar con la tierra cuando más necesita cuidados y reparaciones; cómo apreciar y retribuir sus dones; cómo aprender de lo que nos ofrece, cuando parece despojada de su riqueza biológica, mineral, orgánica y química", han explicado desde el museo.

"El potencial constructivo del suelo y las sustancias que lo componen nos lleva mucho más allá de las formulaciones clásicas de la escultura, la arquitectura, el diseño o el paisajismo", han agregado.

En los últimos años, numerosas prácticas creativas han experimentado con la dinámica del sustrato del suelo, integrando procesos de composición y compostaje, trazando líneas y revelando las raíces comunes de la cultura y la agricultura, la forma y la terraformación.