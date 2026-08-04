Mueren 258 personas en Euskadi en lo que va de verano por causas atribuibles al calor, el 94% mayores de 65 años

Un total 258 personas han muerto en Euskadi en lo que va de verano por causas atribuibles al calor. Por edades, un 94% de los fallecidos tenía más de 65 años (un total de 243 muertes). Dentro de esta franja de personas de más edad, 158 de los fenecidos tenían más de 85 años.

En el resto de grupos de edad hubo que lamentar doce muertes de personas de entre 45 y 64 años, un fallecido en el tramo de 15 a 44 años, y no hubo ningún deceso en menores de 15 años.

De los finados por patologías vinculadas al exceso de temperaturas, 163 eran mujeres (un 63,2%) y 95 hombres (36,8%), según datos recogidos por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Por semanas, destacaron los 89 fallecimientos en la primera semana del verano, del 22 al 28 de junio, coincidiendo con una intensa ola de calor que provocó que el Servicio de Emergencias de Osakidetza atendiera del 20 al 28 de junio a 67 personas a consecuencia de las altas temperaturas que se dieron en Euskadi, de las cuales 37 tuvieron que ser trasladadas a hospitales y centros de salud.

En la semana del 29 de junio al 5 de julio las muertes por calor se situaron en 42, para ascender a 45 en cada una de las dos semanas siguientes. Del 20 al 26 de julio hubo 17 fallecimientos y del 27 de julio al 2 de agosto se anotaron 20 defunciones.