VIOLENCIA MACHISTA

El Movimiento Feminista de Berriz se moviliza en repulsa del último episodio de violencia machista en la localidad

Las feministas de Berriz se manifiestan este martes para mostrar su condena frente al intento de asesinato de un hombre a su pareja este lunes en la localidad. La víctima, tuvo que ser trasladada en helicóptero al Hospital donde se recupera de heridas graves de arma blanca. Además, también resultó herida una niña de 15 años que intervino para salvar a su madre.

Onda Cero Bilbao

Bilbao |

Símbolo del feminismo
Símbolo del feminismo | Pixabay

Continúa en dependencias policiales el hombre de 48 años detenido por intentar quitar la vida de su mujer en presencia de sus cuatro hijos. El Movimiento Feminista de Berriz ha convocado una manifestación ruidosa esta tarde a las 18:30 horas desde el Ayuntamiento de la localidad en repulsa. Llaman a toda la ciudadanía a participar en la misma.

El suceso se produjo sobre las 7:20 de la mañana, cuando la Ertzaintza fue alertada por una llama de gritos y peticiones de ayuda. Los agentes localizaron al hombre en el portal de la vivienda tras intentar, presuntamente, acabar con la vida de su pareja con un arma blanca. La víctima resultó herida grave dentro del domicilio, al parecer, la rápida intervención de sus 4 hijos y de un vecino, fue clave para frenar la agresión. De hecho, la hija mayor, de 15 años, resultó herida al enfrentarse a su padre.

La víctima, fue trasladada en helicóptero al Hospital de Cruces donde se recupera de heridas graves.

El detenido, de 48 años, permanece en dependencias policiales acusado de homicidio en grado de tentativa.

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