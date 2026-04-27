Lemoiz: de central nuclear a piscifactoría de lenguados

El Gobierno vasco ha presentado el proyecto de desarrollo de un parque acuícola en las instalaciones de la antigua central de Lemoiz, una iniciativa "estratégica que permitirá reforzar el sector alimentario de Euskadi mediante la incorporación de nuevos modelos productivos basados en la acuicultura". Se ha estimado que el emplazamiento reúne las condiciones técnicas y ambientales necesarias para la cría de especies de alto valor añadido como el lenguado, con una capacidad productiva estimada en torno a 3.000 toneladas anuales.

El lehendakari ha explicado que se trata de un proyecto que aspira a ser "referente a nivel internacional, que aúna I+D+i, talento y la tecnología más avanzada, sostenible económica, social y medioambientalmente". Es un proyecto, ha señalado, "para las próximas décadas, con una inversión público-privada de más de 170 millones en los próximos 10 años".

El Lehendakari ha destacado que Euskadi "se alinea, una vez más, con los países más avanzados, que están reutilizando grandes infraestructuras industriales o energéticas en desuso, como plataformas petrolíferas, aprovechando su acceso al mar para actividades acuícolas".

Desde el punto de vista económico, han destacado que la puesta en marcha de esta iniciativa tendrá un impacto "significativo" en la generación de empleo cualificado y en la activación de actividad industrial y tecnológica asociada, con una previsión de cerca de 200 puestos de trabajo en perfiles vinculados a I+D, áreas técnicas, gestión y servicios auxiliares.