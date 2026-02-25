El juego se extiende entre los mayores de 65 años en Euskadi, sobre todo por ocio

Casi 9 de cada 10 mayores de 65 años en Euskadi ha jugado a algún juego de azar en el último año, y este dato elevado confirma según el estudio, que el juego forma parte de las rutinas de ocio de este colectivo.

Nuestros mayores juegan sobre todo a la lotería, aunque muchos no la reconocen como juego. La horquilla de gasto es amplia, ronda los 8€ a la semana, pero este dato se dispara en Navidad. Aunque en esta lotería especial la medida de gasto son 134€, se han documentado casos de más de mil euros. Las personas mayores identifican estas modalidades como 'los juegos de toda la vida'

Es residual el juego en máquinas o bingos, y hoy por hoy, el juego online es prácticamente inexistente para este colectivo. Es algo que cambiará, reconoce la investigadora Iraide Fernández.

Otra de las conclusiones que se destacan desde el Observatorio es que el 77% de estas personas juegan solas, frente al 33% de la población en general. Y es la soledad un elemento que en las dinámicas ha sido recurrente. 'Hemos identificado mucha soledad, nos dicen que por entretenerse, que la vejez es un aburrimiento..', ha explicado Fernández.

Juego problemático

El estudio concluye que a pesar del alto porcentaje de mayores que juegan, apenas un 0,4% de las personas jugadoras mayores de 65 años se hallan en alguna situación de juego patológico leve. En términos absolutos, la estimación poblacional indica que más de 4.000 personas mayores podrían encontrarse en situación de riesgo en Euskadi, y algo más de 2.000 en juego patológico leve.