Identificado en Barakaldo por estafar 2.300 euros con venta fraudulenta de entradas de fútbol por internet

La Guardia Civil de Bizkaia ha detenido a un hombre, vecino de Barakaldo, como presunto autor de un delito de estafa tras la venta fraudulenta de entradas para un partido de futbol, concretamente de la Liga de Campeones, por un importe total de 2.300 euros.

Según ha informado la Comandancia de Bizkaia en un comunicado, la actuación policial se inició tras la recepción de una denuncia que fue interpuesta a través del nuevo sistema de denuncia telemática habilitado en la sede electrónica de la Guardia Civil.

El perjudicado, residente en la provincia de Granada, había realizado hasta seis transferencias mediante una aplicación de pasarela de pagos de banco, vinculada a un número de teléfono facilitado por el supuesto vendedor, alcanzando la cantidad total de 2.300 euros.

Los guardias civiles identificaron la titularidad de la línea telefónica empleada, a nombre de un familiar directo, así como la cuenta bancaria receptora de los fondos. Igualmente, comprobaron que el autor actuaba de manera directa, sin intermediarios y descubriendo que le constaban antecedentes por hechos similares.

Tras localizar al autor, procedieron a investigarlo como presunto autor de un delito de estafa y remitiendo las diligencias instruidas al Juzgado de instrucción de Guardia de Barakaldo.

Recomendaciones

Con motivo del aumento de fraudes relacionados con la venta de entradas para espectáculos deportivos a través de Internet, la Guardia Civil recuerda la importancia de adoptar una serie de medidas para evitar ser víctimas de este tipo de estafas.

Entre ellas, recomienda adquirir las entradas únicamente a través de web oficiales o plataformas de venta autorizadas, evitando enlaces procedentes de redes sociales.

Asimismo se aconseja desconfiar de precios exclusivamente bajos o de mensajes que generen urgencia en la compra, ya que este tipo de reclamos son utilizados para inducir a realizar pagos de forma precipitada sin comprobar la autenticidad de la oferta.

Por último, llama a utilizar siempre métodos de pago seguros que permitan la reclamación, evitando transferencias directas, o sistemas de pago sin protección para el comprador.

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06