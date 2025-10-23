No habrá comisión de investigación sobre el udaleku de Bernedo

El parlamento ha rechazado una iniciativa del PP que, entre otras cosas, pedía una comisión de investigación por lo ocurrido en Bernedo. «Este gobierno lo ha permitido, lo ha tolerado y ha mirado claramente a otro lado. Ha habido connivencia y permisibilidad con comportamientos inadmisibles con menores», ha afirmado Garrido, quien ha señalado que existen «muchos interrogantes sin resolver».

La mayoría de la cámara ha reprochado al PP el uso político de este tema, se ha llegado a hablar de carroñerismo. Y aun asumiendo que ha habido errores, se aboga por que sea la justicia la que dictamine. Es el mensaje en el que han coincidido los socios de gobierno. Desde el PNV, Aitor Urrutia ha llegado a asegurar que las comisiones de investigación 'no sirven para nada'.

EH BILDU, hasta ahora sin pronunciarse sobre el caso de los udalekus, ha pedido diligencia, rapidez y sensibilidad, para que se aclare lo ocurrido

A través de la enmienda de nacionalistas y socialistas que sí que ha salido adelante, la Cámara ha expresado su «más absoluto rechazo y condena» y ha manifestado su «firme compromiso con la protección de los derechos de la infancia, adolescencia y juventud».

En concreto, emplaza al Gobierno Vasco y al resto de instituciones a la creación, junto a las familias y agentes sociales, de un protocolo de registro e información de las entidades que trabajan con menores en el tiempo libre y en el ocio, que debe regirse bajo los principios de «rigor, coordinación y transparencia».

Asimismo, pide que se ponga a disposición de las familias afectadas todos los recursos y medidas de apoyo necesarias para no revictimizar a los menores.