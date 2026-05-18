El Gobierno Vasco subraya que no hay "evidencias" de que la actividad de Petronor perjudique la salud

El director de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco, Guillermo Herrero, ha afirmado que no existe "ninguna evidencia" de que la actividad de la refinería de Petronor en Muskiz (Bizkaia) esté influyendo negativamente a la salud de la población de su entorno, si bien ha precisado que esto no significa que no exista una "preocupación" al respecto, por lo que el Ejecutivo autonómico sigue "investigando y controlando" cualquier posible incidencia.

Herrero ha comparecido este lunes, a petición de EH Bildu, para informar sobre los indicadores de salud de la población en los municipios cercanos a Petronor. En su intervención, el director de Salud Pública y Adicciones ha dado a conocer estadísticas sobre la incidencia de distintas enfermedades en la comarca de Meatzaldea, en la que se ubica Muskiz, unos datos que --según ha manifestado-- no permiten constatar que la salud los residentes en esta zona estén viendo perjudicada su salud respecto a los de otras áreas debido a la actividad de la refinería.

"Hay muchísimos datos y, en principio, no tenemos ninguna evidencia que pueda asociar a que exactamente la empresa, la refinería que tenemos ahí, sea la causante de ninguna cosa concreta", ha indicado. En este sentido, ha explicado que los motivos que se encuentran detrás de la incidencia de las enfermedades en esta zona --al igual que en otras-- es "multifactorial". "A veces se da en los hombres un determinado dato y no se da en las mujeres; o se da en otras zonas donde no hay empresas. O sea, no podemos plantear una conclusión", ha añadido.

En todo caso, ha precisado que "esto no quiere decir que no nos preocupe, que sigamos investigando, controlando e intentando mejorar en todo lo que hay margen de mejora". El director de Salud Pública ha explicado que estas conclusiones se han extraído de una comparativa con datos de 2025 realizada entre el estado de salud de la población de la zona de Abanto y Muskiz con las de otras zonas de la Margen Izquierda y de la Margen Derecha.

En este sentido, ha afirmado que "en general" el estado de salud en Abanto y Muskiz "presenta similitudes con respecto a las zonas de la Margen Izquierda, tanto en mujeres como en hombres, o sea se comporta de una forma muy similar", mientras que las zonas de la Margen Derecha --con un nivel socioeconómico superior-- "presentan mejores indicadores de salud, sobre todo en hombres".

Contaminación

Por otra parte, respecto a los indicadores de contaminación en el entorno de la planta, ha subrayado que las cifras medias anuales, en la mayor parte de los casos, "se mantienen significativamente por debajo de los niveles establecidos en la normativa de calidad de aire".

Herrero, en referencia a la fuga de benzeno registrada el pasado mes de febrero en la refinería, ha defendido la gestión de la situación por parte del Gobierno Vasco, aunque ha reconocido que existe "mucho margen de mejora" en los protocolos de respuesta ante este tipo de situaciones.