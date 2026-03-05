El Gobierno vasco rechaza seis parques eólicos en Álava por su impacto medioambiental

El Gobierno Vasco ha rechazado por su alto impacto medioambiental el permiso para construir seis parques eólicos en los municipios alaveses de Elburgo, Alegría-Dulantzi, Iruraiz-Gauna, San Millán, Barrundia y Vitoria-Gasteiz, con un aerogenerador cada uno y una potencia conjunta de 29,94 MW.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado este jueves la declaración de impacto ambiental desfavorable del Ejecutivo autonómico al denominado Clúster Eólico 'Vitoria 30 kV', que estaba impulsado por la empresa Savanna Power Solar 14, S.L.U.

Según dicta la resolución, la zona en la que se colocarían los aerogeneradores tiene "alta sensibilidad ambiental del entorno", ya que en ella moran aves protegidas y presenta "alta densidad de territorios de nidificación, colonias, dormideros y refugios de fauna voladora amenazada".

En su análisis, el Gobierno Vasco concluye que el proyecto es "ambientalmente inviable, incluso con la aplicación de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias contempladas en el estudio de impacto ambiental u otras que se pudieran implantar", por lo que emite una resolución desfavorable.