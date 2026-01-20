El gobierno municipal de Vitoria (PSE-PNV) pacta los presupuestos con EH Bildu

Vitoria contará con presupuestos este año en curso gracias al acuerdo alcanzado entre la coalición PSE-PNV con Eh Bildu. Lo ha anunciado la portavoz de la coalición soberanista, Rocío Vitero, que ha cuantificado el pacto en 8.250.000 €.

'Nos han aceptado todo' , ha explicado Vitero. 'Este acuerdo consolida y amplía el marco puesto en marcha', ha concluido. En una comparecencia posterior, y sin la compañía habitual de la teniente de alcaldesa, la nacionalista Beatriz Artolazabal, la alcaldesa ha resaltado que con este acuerdo 'queda patente que merece la pena acordar con este gobierno, que tiene el objetivo de que la ciudad avance y lo estamos consiguiendo'.

El pacto supondrá que el presupuesto de Vitoria de este año será de 507 millones de euros, 31 millones más que el anterior.

Enmiendas

El acuerdo alcanzado pasa por cinco grandes áreas de actuación, que son la vivienda, la protección social y de las personas mayores, la promoción económica y el empleo, la transición ecosocial y energética y una ciudad viva.

En el bloque de vivienda, por un importe de 1.300.000 euros, se recogen iniciativas como un estudio sobre la situación de la vivienda vacía en la ciudad. En cuanto a protección social y de las personas mayores, destinan 1.535.000 euros para seguir invirtiendo en viviendas comunitarias en los barrios, impulsar servicios de acogida o crear una oficina para la prevención de desahucios.

Destacan iniciativas nuevas como la creación de más baños públicos en los barrios, la creación de un aparcamiento en el barrio de Ariznabarra que responda a la demanda vecinal o la Ciudad del Rugby Gamarra.