Detenido el responsable de una panadería en Vitoria por vender drogas en el local

La policía autonómica vasca ha dado con las prácticas ilegales que llevaba a cabo el responsable de una panadería en el centro de Vitoria, donde se descubrió que se vendían sustancias estupefacientes.

Las sospechas se levantaron cuando los recursos policiales comprobaron que varias personas entraban y salían del establecimiento sin, aparentemente, haber adquirido ningún producto de los que se vendían en el comercio, y sobre todo, porque algunas de ellas eran conocidas por los agentes por ser consumidoras habituales de sustancias estupefacientes.

Ante la posibilidad de que se pudieran estar vendiendo sustancias estupefacientes en el local, la Ertzaintza estableció un dispositivo que finalizaba con un registro. En él se encontraron más de mil euros en metálico, 860 g de hachís, así como pequeñas cantidades de cocaína y marihuana. Así, los agentes procedieron a la detención de un hombre de 43 años, responsable de la tienda.