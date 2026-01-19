Vitoria afronta la mayor ampliación de su tranvía, que llegará al barrio más joven y poblado

El Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz han firmado este lunes el convenio de financiación que permitirá realizar las obras de la ampliación del tranvía de la ciudad a Zabalgana y las nuevas cocheras de Betoño, con una inversión estimada en 120,7 millones de euros.

La longitud de la ampliación es de 6,3 kilómetros en total, 5,5 de ellos en el trazado entre Lovaina y Zabalgana; y los restantes, en la conexión con las nuevas cocheras que ETS construirá en Betoño y que complementarán a las actuales, en Ibaiondo.

La licitación el pasado diciembre del ramal Aldaia permitirá iniciar las obras en el segundo semestre de este año. Este tramo discurrirá a lo largo de la Avenida de las Naciones Unidas, con cerca de un kilómetro de longitud y dos paradas: la primera junto al centro educativo público de Zabalgana; y la segunda, a la altura del número 47 de dicha avenida, que al tratarse de la última contará con toperas, unos dispositivos fijos para frenados de seguridad.

La red del tranvía se situará en el espacio que ocupa la mediana central que divide los dos sentidos de la carretera en la actualidad, y contará con vía doble y plataforma verde ajardinada, al igual que sucede en otros puntos de la red, como buena parte del ramal de Salburua.

Según han informado las instituciones, los otros dos tramos de esta ampliación, saldrán a licitación esta primavera.