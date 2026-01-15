Los gobiernos central y vasco cierran el traspaso de cinco competencias, entre ellas desempleo

Los gobiernos central y vasco han cerrado en el último momento el traspaso a Euskadi de cinco nuevas competencias, entre ellas las prestaciones de desempleo, un día antes de la celebración de la Comisión Mixta de Transferencias que hasta este jueves estaba en el aire por discrepancias entre ambos ejecutivos que han elevado la tensión política entre el PNV y el PSE.

El acuerdo que ha permitido desbloquear la firma a pocas horas de celebrarse la Comisión Mixta ha llegado esta misma mañana tras varias conversaciones que han mantenido el lehendakari, Imanol Pradales, y varios altos cargos de su gabinete con algunos ministros e incluso con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha confirmado la portavoz del Ejecutivo, María Ubarretxena en Vitoria.

Así, a las 10:30 horas de este viernes, en Madrid, se reunirá la Comisión Mixta de Transferencias para formalizar el traspaso de las competencias relativas a las prestaciones de desempleo, prestaciones no contributivas familiares de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia).

La portavoz ha explicado que uno de los puntos de fricción entre ambos gobiernos que ya han solventado las dos haciendas ha sido la financiación de las cinco materias a través del Cupo derivado del Concierto Económico, aunque no ha ofrecido más detalles de las discrepancias ni del acuerdo definitivo. Lo hará, ha dicho, este viernes en Madrid cuando los traspasos estén firmados.

"Todavía, a día de hoy, no tenemos nada firmado", aunque hay acuerdo, ha repetido Ubarretxena. Ha aclarado que finalmente se va respetar el acuerdo que el pasado mes de julio se firmó en la comisión de cooperación entre ambos gobiernos. Esta ha sido la reivindicación del Gobierno Vasco en las últimas semanas -el respeto a lo acordado- ya que hasta esta misma mañana consideraba que el Ejecutivo central lo estaba incumpliendo en materia de financiación y en algunos aspectos de los traspasos relacionados con la Seguridad Social.

Esas discrepancias han sido el motivo de que la Comisión Mixta en la que iban a cerrarse esos cinco traspasos, prevista para el 29 de diciembre, se pospusiera a este viernes para dar margen a un acuerdo. Durante estas últimas semanas el Ejecutivo vasco ha elevado el tono de las críticas al central e incluso pidió a Pedro Sánchez que pusiera "orden en su casa" porque consideraba que había algún secretario de Estado que estaba poniendo trabas.

Prestaciones de desempleo: más de 800 millones y 500 trabajadores

De las transferencias que se firman este viernes la más importante es la relativa a la gestión de las prestaciones de desempleo. Se estima que la administración vasca pasaría a gestionar un importe anual de unos 822 millones de euros. La transferencia incluiría el traspaso de las 30 oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de 534 trabajadores, aunque el Estado mantendría la capacidad normativa.

Había un compromiso entre el PNV y el PSOE para que en 2025 se cumpliera íntegramente el Estatuto de Gernika con la transferencia de las competencias pendientes recogido en el acuerdo entre socialistas y nacionalistas para la investidura de Pedro Sánchez y en el pacto programático que firmaron los dos partidos para el Gobierno de coalición que sustenta el Ejecutivo vasco. Tras las cinco materias que se formalizan este viernes, ambos gobiernos trabajan en otra quincena, entre ellas la más polémica y difícil que es la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. También están encima de la mesa la gestión de los aeropuertos vascos y de los puertos de Bilbao y Pasaia.