La gastronomía vasca se dota de una hoja de ruta para profundizar en su sostenibilidad

Cocineros junto a creadores del mundo del cine y la música y a baserritarras han presentado una hoja de ruta que les permita profundizar en la sostenibilidad del sector de la gastronomía, ligado al mantenimiento del mundo rural y de la conservación de los recursos naturales en Euskadi. Personas que trabajan como cocineros, productores, baserritarras, bodegueros, artesanos y profesionales de sala, además de representantes institucionales han debatido desde el objetivo compartido de la sostenibilidad en el sector.

Han abordado "una gastronomía verde y sostenible, entendida como una forma concreta de cuidar la tierra, el producto, los oficios, las personas y el territorio". Durante la jornada se ha presentado "una hoja de ruta para avanzar hacia una gastronomía vasca más verde, sostenible y estrechamente vinculada al territorio". Esta hoja de ruta será "una herramienta práctica destinada a acompañar al sector en su transición hacia modelos más responsables, resilientes y alineados con los retos ambientales y sociales del presente".

El encuentro ha reunido a profesionales vinculados a la creación, la sostenibilidad, la artesanía y el diseño como el cocinero Diego Guerrero, chef de DSTAgE; Fernando Velázquez, director de orquesta y compositor del proyecto musical Ura Bere Bidean; Paul Urkijo, cineasta y guionista; Jon Maia, bertsolari y escritor; y Garazi Egiguren y Eneko Galdos, desde la danza. También Oreka TX, con la txalaparta; Izaro Yañez, al piano; y Sunita Camblong, cuya voz ha acompañado algunos de los momentos más simbólicos de la jornada.

También han participado voces destacadas del sector gastronómico como Julen Baz, chef de Garena; Alatz Bilbao, chef de Bakea; Roberto Ruiz, chef Hika; José Ignacio Jauregi, chef de Maskarada, Gorka Rico y Javier Ribero, chefs de AMA; Edorta Lamo, Chef de Arrea y Juan Carlos Caro, chef de Zelai Txiki, junto a perfiles como Jakoba Errekondo, agrónomo y paisajista; Jon Areitio, ganadero; Edna Agirre, bodeguera y Puy Arrieta, quesera, entre otros.

El encuentro ha contado con ponencias, intervenciones culturales y propuestas gastronómicas, y ha incluido también un momento especialmente emotivo de recuerdo y reconocimiento a Mikel Bustinza, alma del asador Horma Ondo, en homenaje a su trayectoria y a la huella que dejó en la gastronomía vasca.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, ha destacado que "Euskadi ha construido su prestigio gastronómico sobre una base del trabajo del primer sector" y que la sostenibilidad de la gastronomía vasca pasa por "reforzar esa base, estrechar la conexión con el territorio y seguir apostando por el producto local como eje de nuestro modelo alimentario".

La excelencia de la gastronomía vasca, referente internacional "se sostiene en la labor de 130.000 personas que en Euskadi trabajan en el sector, y también sobre todas las que ayudan a conservar nuestro entorno y el medio rural", ha valorado.