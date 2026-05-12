La Fundación Atresmedia y la Universidad de Deusto lanzan un título universitario para formar profesionales en el bienestar digital de los jóvenes

El programa especial de Más de Uno Euskadi nos servirá para conocer, con todo detalle, el acuerdo firmado entre la Fundación Atresmedia y la Universidad de Deusto que supone el lanzamiento de un título universitario para formar a profesionales en el bienestar digital de los jóvenes.

El título capacitará a docentes y profesionales de la intervención socioeducativa para promover un uso seguro y responsable de la tecnología en entornos educativos y comunitarios.

La creación de este título responde a una necesidad creciente de contar con profesionales capaces de dar respuesta a los retos que plantea el entorno digital en la adolescencia y la juventud. En este sentido, la alianza combina la experiencia académica de la Universidad de Deusto con el impulso de la Fundación Atresmedia, que contribuirá a ampliar el alcance de esta formación apoyando en su difusión y facilitando el acceso de los alumnos a través de un programa de becas, en línea con su compromiso por fomentar las competencias mediáticas, informacionales y digitales de la sociedad.