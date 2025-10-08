Faltan intérpretes de lengua de signos en los colegios vascos

La Federación Vasca de Asociaciones de Familias de Personas Sordas (FEVAPAS) ha denunciado que, "un año más", el inicio del curso escolar llega con alumnado sordo sin acceso a intérpretes de lengua de signos y ha reclamado "soluciones urgentes" ante la falta de intérpretes en el sistema educativo vasco.

En un comunicado, ha indicado que, actualmente, se estima que al menos cuatro estudiantes en Euskadi carecen de este recurso imprescindible, y ha advertido que esta situación, "que se repite curso tras curso, pone en riesgo la igualdad de oportunidades y el derecho a la educación reconocidos por ley".

El colectivo ha denunciado que "la escasez de profesionales de interpretación en lengua de signos agrava el problema y exige una solución inmediata y estable", por lo que ha instado al Departamento de Educación del Gobierno Vasco que elabore, junto con todas las partes implicadas, "una propuesta seria y con calendario definido para garantizar este servicio básico".

"No podemos seguir esperando ni aceptar como argumento que no se puede hacer nada. Se trata de un apoyo imprescindible para que una parte del alumnado sordo aprenda en condiciones de equidad", ha reivindicado su presidenta, Ana Isabel Dorado.