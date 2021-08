Euskadi mantendrá las restricciones una semana más por la presión asistencial y por las 35 muertes registradas

Euskadi ha registrado 748 nuevos positivos en las últimas horas. Además, 35 personas han perdido la vida en la última semana como causa directa de la covid-19, son el doble que la semana anterior. La positividad ha aumentado al 10,2% y la tasa de incidencia acumulada sigue bajando y se sitúa en los 507 casos por cada 100.000 habitantes.

En los hospitales hay 256 pacientes en planta y siguen aumentando los críticos. Son ya 75, de los que 49, no se habían puesto la vacuna.

LABI

Con estos datos, Euskadi mantendrá una semana más las restricciones en vigor después de la reunión de la Comisión Científico-Técnica presidida de forma excepcional por el lehendakari Iñigo Urkulllu. Por lo tanto, la hostelería seguirá cerrando a las 01:00 horas y se mantendrá la restricción al 35 % de aforos máximos permitidos en las diversas actividades. Los eventos sociales, culturales y deportivos en recintos no podrán superar las 400 personas en interiores y las 600 en exteriores.

En cuanto a recintos de entre 1.600 y 5.000 personas, su aforo será de 600 espectadores máximo y 800 en exteriores. En instalaciones con capacidad superior a 5000 personas, el aforo máximo seguirá en el 20 %. El LABI volverá a reunirse el próximo jueves.

NO FIESTAS

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha recordado "que no es tiempo para fiestas. Ni en Bilbao, ni en Donostia, ni en ningún sitio. Estamos en situación de pandemia. No fiestas debe ser no fiestas, desde lo colectivo hasta lo individual".

VACUNAS

Euskadi alcanzará en pocos días los 3 millones de vacunas. El 73,9% de la población vasca mayor de 12 años tiene ya la pauta completa y el 82,4% tiene al menos una dosis. Sagardui ha hecho un llamamiento a aumentar estas cifras y ha recordado que hay más de 80.000 citas disponibles.