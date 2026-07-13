Euskadi amplía hasta el miércoles el aviso amarillo por temperaturas muy altas de hasta 38 grados en el eje del Ebro

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno ampliará hasta este miércoles el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas, que podrían alcanzar los 38 ºC en el eje del Ebro y rondar los 32 ºC en zonas del interior, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Euskadi, que este lunes está en aviso amarillo por temperaturas muy altas, volverá a activarlo desde las 12.00 hasta las 20.00 horas de este miércoles, ante la previsión de temperaturas máximas que podrían rondar los 36 ºC en la zona de transición, los 38 ºC en el eje del Ebro, los 27 ºC en la zona costera y los 32 ºC en la zona cantábrica interior los 32 ºC.

Además, durante toda la jornada estará activado el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes. Las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a 20/32 ºC en la zona cantábrica interior, en torno a 17/36 ºC en zona de transición, en torno a 18/38 ºC en la zona del eje del Ebro y en torno a los 21/27 ºC en la zona costera.

Además, este miércoles se volverá a activar el aviso amarillo, desde las 12.00 hasta las 20.00 horas por riesgo de temperaturas muy altas. Según el pronóstivo, las temperaturas máximas podrían rondar los 36 ºC en el eje del Ebro, los 26 ºC en la zona costera, los 29 ºC en la zona cantábrica interior y los 33 ºC en la zona de transición.

También durante toda la jornada de este miércoles estará activado el aviso amarillo por riesgo de temperaturas altas persistentes, con mínimas/máximas se pueden situar en torno a 17/33 ºC en la zona de transición, en torno a 18/36 ºC en la zona del eje del Ebro, en torno a los 20/26 ºC en la zona costera y en torno a 20/29 ºC en la zona cantábrica interior.