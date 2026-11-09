Emakunde llama a "reflexionar sobre el lugar que cada persona ocupa ante la violencia machista" por el 25-N

Emakunde, las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y Eudel han llamado a "reflexionar sobre el lugar que cada persona ocupa ante la violencia machista", dentro de la campaña interinstitucional del 25 de noviembre, 'Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres'.

Durante su presentación en rueda de prensa, han explicado que el lema de este año, 'Ante la violencia machista, tu lugar importa', quiere "alentar a la ciudadanía a posicionarse ante cualquier expresión de violencia machista que se presencie o intuya".

La campaña busca dar un paso más en la idea de crear comunidad en torno a las mujeres que sufren violencia machista y tomar un papel activo para contribuir a hacer una sociedad libre de violencia.

"Podemos pensar que, ante un problema estructural, como es la violencia machista, nuestra actitud no tiene efecto, pero, en realidad, ante la violencia machista no hay lugar neutral y el que elija cada persona puede cambiarlo todo", ha subrayado la directora de Emakunde, Miren Elgarresta.

De este modo, se pretende que la ciudadanía se cuestione el lugar que ocupa si presencia un caso de violencia machista, que también aparece en pequeños gestos cotidianos y que "son necesario desnaturalizarlos y visibilizarlos".

Por su lado, la presidenta de Eudel, Esther Apraiz, ha apelado a la implicación ciudadana. "Necesitamos que municipios y comunidades enteras se movilicen, acompañen y planten cara a la violencia machista. Condenar la violencia contra las mujeres es importante, pero no normalizarla y no guardar silencio es imprescindible. La implicación nos hace parte de la solución".

El diputado foral de Igualdad de la Diputación Foral de Álava, Iñaki Gurtubai ha asegurado que "mirar hacia otro lado ante la violencia machista resta importancia a determinados comportamientos". "Guardar silencio o pensar que es un asunto que corresponde resolver a otras personas tiene consecuencias. La violencia machista necesita del silencio para mantenerse y reproducirse y la indiferencia nunca es una posición neutral", ha reivindicado.

Por su parte, la directora de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, Trinidad Vicente, ha defendido la necesidad de una respuesta institucional y ciudadana frente a la violencia machista, "especialmente con la incorporación activa y visible de los hombres".

Desde la Diputación Foral de Gipuzkoa, su directora de Igualdad, Nerea Isasi ha subrayado que "la violencia machista encuentra espacio para reproducirse en los silencios, en la indiferencia, en las justificaciones y también en quienes miran hacia otro lado". "No basta con no ejercer la violencia, es necesario posicionarse activamente contra ella", ha apelado.

La campaña se desarrollará a partir de este lunes y hasta el próximo 25 de noviembre en televisión, radio, prensa escrita, redes sociales y otros soportes publicitarios.

Casi 5.000 denuncias

Durante la presentación de la campaña, la directora de Emakunde ha ofrecido cifras sobre las denuncias recabadas este año, que ascienden a casi 5.000 mujeres, 4.814, que han denunciado algún caso de violencia en la comunidad vasca de enero a octubre.

"Somos conscientes de que otras muchas mujeres también la han sufrido, pero ni lo han denunciado ni lo han compartido con nadie. Los datos son la punta del iceberg", ha señalado Elgarresta.

Por ello, ha apelado a que todas las personas sientan que la violencia machista que se produce a su alrededor "no les sea ajena" y que "contribuyen, con sus gestos y con sus actos, a una sociedad más justa, más igualitaria y libre de violencia machista".