Emakunde lanza su campaña del 25N, que apela a la "responsabilidad comunitaria e institucional"

El instituto vasco de la mujer Emakunde, junto a las tres diputaciones forales y EUDEL, ha presentado la campaña interinstitucional del 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, que comienza este lunes con el lema 'No es tu problema, es el nuestro', para incidir en que se trata de una "responsabilidad social, comunitaria e institucional".

Según los datos de la "Encuesta de violencia contra las mujeres y otras formas de violencia interpersonal 2024" realizada a 4.500 mujeres vascas, el 48,2% de las mujeres residentes en Euskadi entre 16 y 85 años ha sufrido algún tipo de violencia dentro o fuera de la pareja alguna vez en la vida, y una de cada dos a lo largo de sus vidas, han explicado.

A pesar de que las denuncias no llegan al 15% de los casos, hay un 80% de las mujeres que cuenta que está sufriendo violencia a sus amistades, a familiares y a su entorno cercano, revela la encuesta.

De ahí la importancia, para Elgarresta, de "contar con una sociedad activa y concienciada". La directora de Emakunde ha incidido en la dificultad que tienen las mujeres víctimas de violencia machista de "hacer frente a este problema estructural ellas solas, y por eso la pelota está en el tejado de la sociedad, que debe responder, acompañar, comprender, ayudar, atender, sentir que este no es un problema personal de unas mujeres, sino un problema social".

La imagen de la campaña representa a un grupo de personas que arropa a una víctima de violencia en un llamamiento a que toda la sociedad debe activarse para evitar la "normalización" de la violencia machista, han explicado desde Emakunde.