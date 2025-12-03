La discoteca Mitika, su empresa de seguridad y cuatro porteros se enfrentan a multas que rozan los 100.000€

LEER MÁS Libertad provisional para el acusado de la muerte del joven en la discoteca Mítika Vitoria

El Gobierno vasco mantiene abierto el procedimiento para sancionar a la empresa que gestiona la discoteca Mitika de Vitoria-Gasteiz, en cuya entrada murió un joven el pasado 23 de febrero tras ser golpeado por un portero, Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, la empresa titular de la discoteca podría recibir una multa de 30.000 euros por contratar 'a sabiendas' un servicio de seguridad con una empresa 'que no está autorizada para el desarrollo de estos servicios'.

Precisamente, la empresa responsable de la seguridad de la discoteca podría ser sancionada con una multa de 40.000 euros por prestar servicios de seguridad privada a terceros careciendo de autorización para ello.

De igual manera, la administración también señala la responsabilidad de los porteros. Cuatro de estos profesionales, que desempeñaban funciones de vigilancia, se enfrentan a una posible multa de 6.001 euros cada uno.

La resolución no es firme. A partir de ahora se abrirá un proceso para que las partes, en caso de verlo necesario, presenten sus alegaciones; y tras el análisis de las mismas, se emitirá la resolución definitiva del viceconsejero de Seguridad.