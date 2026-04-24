Director del aeropuerto de Bilbao pide tranquilidad porque el suministro de combustible está garantizado a corto plazo

El director del aeropuerto de Bilbao, Iván Grande, ha asegurado que las compañías que suministran combustible para operar en Loiu les han transmitido "tranquilidad" porque el abastecimiento de queroseno está garantizado "a corto plazo". Tampoco se detecta riesgo de cancelación de vuelos como en otros aeropuertos europeos, a la espera de cómo evoluciona la crisis energética, por lo que, "si tuviera que organizar las vacaciones, las seguiría organizando igual", ha dicho.

Grande ha hecho estas consideraciones en la quinta edición del Foro Gran Vía, impulsado por la Fundación Bancaria BBK en Bilbao, en la que ha participado junto al presidente del Puerto de Bilbao, Iván Jiménez, en un encuentro que, por primera vez, ha contado con dos ponentes en lugar de uno, como en los cuatro anteriores.

La situación geopolítica por la crisis energética y la guerra de Irán ha centrado buena parte de las preguntas y Grande ha reconocido que la situación actual "puede impactar en la economía en particular de las aerolíneas y de los aeropuertos, como el de Loiu. "Cada una de las compañías que suministran combustible a los aviones, en el caso de Bilbao, de momento, nos transmiten tranquilidad", ha dicho.

Tras afirmar que a nivel un poco más global, ya se ha establecido un grupo de seguimiento en el seno del Ministerio de Transición Ecológica, ha reconocido que, al igual que alguna compañía y aeropuerto europeo ha adelantado cancelaciones, es posible llegar a "situaciones de riesgo de aquí a unos meses". No obstante, ha indicado que la situación en los aeropuertos españoles "parece que es mejor, y a corto plazo no se detecta ese riesgo".