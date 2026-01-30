Detenida en Bilbao por matar a su pareja

Una mujer, de 55 años, ha sido detenida esta mañana en Bilbao acusada de haber matado a su pareja, un hombre de 67 años, en su domicilio del barrio de Uribarri, según ha informado el Departamento de Seguridad..

La Ertzaintza se ha personado en un domicilio del barrio bilbaíno de Uribarri tras haber recibido un aviso por un presunto homicidio. Los agentes han encontrado en su interior el cuerpo de un hombre con claros síntomas de haber sufrido una muerte violenta.

En el domicilio también se encontraba la mujer ahora detenida, que ha confesado haber sido la autora de la muerte de su pareja, por lo que ha sido detenida acusada de un presunto delito de homicidio. La Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las circunstancias de los hechos.