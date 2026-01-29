La alcaldesa de Getxo no dimitirá "porque lo pidan quienes hacen del ruido su proyecto" tras el 'caso palacete'

La alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, ha asegurado que no va a dimitir, tras el caso del palacete 'Irurak Bat', "porque lo pida la oposición", según ha censurado, "quienes hacen del ruido su único proyecto". "Voy a seguir trabajando con la misma firmeza y la misma ética y determinación de siempre, sin entrar en provocaciones, sin perder un minuto en debates estériles y sin ceder a quienes confunden la oposición con la destrucción", ha afirmado.

Los tres grupos de la oposición han llevado al pleno municipal de este jueves sendas mociones para emplazar a Amaia Agirre a que presente su dimisión por la gestión realizada en el caso del derribo del palacete protegido 'Irurak Bat' para la posterior construcción de viviendas, en el que están siendo investigados, entre otras personas, tres ediles del PNV en el momento de los hechos denunciados y que cesaron en sus cargos este pasado martes.

La primera de las iniciativas en ser debatidas ha sido la del PP, que no ha prosperado al votar en contra los dos grupos del equipo de Gobierno, PNV y PSE-EE, y EH Bildu y sumar los votos a favor del grupo proponente y Elkarrekin.

El portavoz del PP, Eduardo Andrade, ha instado a Amaia Agirre a presentar su dimisión "por el bien del pueblo" ya que, a su entender, "la entrada de la Ertzaintza por orden judicial de las dependientes del Ayuntamiento" en el marco de la investigación del caso el pasado 14 de enero es "la gota que ha colmado el vaso de una situación de descontrol general" en el Gobierno local.

Andrade ha criticado el "obscurantismo" que ha habido en el 'caso palacete' y ha acusado a la alcaldesa de practicar la "política del avestruz", según ha censurado, "negando cualquier irregularidad" y poniendo "todas las trabas posibles". "No podemos esperar otro año y medio a un cambio de timonel", ha opinado.

El portavoz de Elkarrekin, Xabier Benito, también ha exigido la dimisión de Agirre tras una gestión "en muchas cuestiones desastrosa" a lo largo de la legislatura y que ha "escalado a otra categoría" en el caso del derribo del edificio de la calle San Nicolás 11.

Tras indicar que la investigación sigue abierta y "toda opción es posible", ha subrayado que, en todo caso, no se puede "pasar por alto que la gestión del gobierno municipal y de la alcaldesa, como máxima responsable, ha sido pésima y ha empeorado el devenir de la situación". Según ha denunciado, "desde el primer momento el gobierno y alcaldesa han intentado tapar lo sucedido y obstaculizar el control" por parte de los grupos municipales.

EH Bildu ha defendido también la necesidad de que Agirre dimita si bien ha rechazado apoyar la propuesta que, según ha indicado el edil Mikel Bildosola, el PP ha presentado "desde la incoherencia, el oportunismo y la falta de credibilidad política". "El problema de esta moción no es lo que pide, sino quién lo pide", ha señalado.

Así, ha remarcado que el Partido Popular ha sido "la muleta" que ha permitido "seguir al Gobierno seguir adelante". La moción, ha señalado, solo "busca reescribir" el papel de los populares en esta legislatura.

Desde los grupos del Gobierno local, la representante del PNV Janire Ocio ha criticado que la iniciativa solo busca "embarrar" y ha lamentado el "ejercicio de oportunismo político, construido a base de mezclar hechos inconexos, errores malintencionados, sin ninguna prueba sólida ni verosímil, solo con convicciones titulares interesados y juicios de valor que no les corresponden".

Tras defender que cuando se conocieron "irregularidades" el Gobierno local "actuó, se paralizaron las obras, se incoaron expedientes sancionadores y se colaboró con la justicia desde el primer momento", ha criticado que "solo hay una consigna: que dimita la alcaldesa" y no se ofrece "ni una sola" alternativa para Getxo". "Ejercer el control democrático exige rigor, proporcionalidad y sentido institucional", ha planteado.

La portavoz del PSE-EE, Carmen Díaz, ha subrayado que "el pleno no puede convertirse en un tribunal paralelo". El PP, ha señalado, no busca con su moción "reforzar controles ni aportar soluciones", sino "una dimisión inmediata de la alcaldesa como arma política aprovechando una situación judicial que ni siquiera está plenamente conocida en este momento por todas las partes".

La edil ha recordado que "ya se han producido decisiones relevantes" y ha habido dimisiones "imprescindibles", pero no se puede "aceptar que el PP use este caso para desestabilización institucional total". Según ha advertido, una dimisión "aportaría parálisis, vacío institucional, justo cuando más rigor hace falta".

Escenificación

Al término del debate de los grupos, la alcaldesa ha tomado la palabra para criticar lo que considera "una escenificación bien calculada" contra el PNV y contra su figura "sin condena, sin juicio y sin hechos probados".

"Mientras algunos se dedican a inflar escándalos y a convertir cualquier titular en un arma política, este equipo del Gobierno ha estado trabajando, y los resultados están ahí, aunque a algunos les incomode reconocerlo", ha defendido.

En esta línea, ha asegurado que su responsabilidad no es "alimentar el ruido ni entrar en descalificaciones", sino "garantizar la estabilidad institucional y seguir gobernando Getxo". "Su estrategia no es la mejora del municipio, su estrategia es el desgaste, su objetivo es frenar una acción de gobierno que sigue avanzando a pesar de todo. Nosotros no estamos en eso, nosotras estamos a gobernar", ha remarcado.

Así, ha asegurado que va a "seguir trabajando con la misma firmeza y la misma ética y determinación de siempre, sin entrar en provocaciones, sin perder un minuto en debates estériles y sin ceder a quienes confunden la oposición con la destrucción".

"Lo digo sin rodeos, no voy a dimitir porque lo pida la oposición, no voy a abandonar por exigencia de quien ha hecho del ruido su único proyecto", ha advertido.

De este modo, ha señalado que su intención es seguir "al frente de esta institución mientras tenga legitimidad para hacerlo, con responsabilidad, con firmeza y con el mismo compromiso que tengo desde el primer día".