Los datos en Euskadi obligan a mantener las restricciones.

El informe del LABI técnico-científico "nos pide prudencia" a la hora de "adoptar medidas". Así de tajante se ha vuelto a mostrar el Lehendakari. Insiste que la tendencia es positiva así como la vacunación pero que hay "otros indicadores que analizamos como el número reproductivo o la incidencia. Nos preocupan los fallecimientos, y otros indicadores que están en descenso pero se han ralentizado», ha señalado Urkullu durante una comparecencia en un foro. El Lehendakari ha emplazado a la reunión de esta tarde para conocer el detalle de si Euskadi prolongará todas las restricciones dos semanas más, hasta el 13 de febrero.

Debate sobre el pasaporte covid

El Lehendakari no ha querido entrar en el debate de si el pasaporte Covid ha cumplido o no su función o si se está solicitando o no. No entiende Urkullu que nadie se plantee su obligatoriedad para viajar y, en cambio, sí se someta a debate cuando se plantea para entrar a determinas instalaciones. En este sentido ha defendido su uso como un "ejercicio de responsabilidad para con el resto". De momento el Gobierno vasco ha pedido al Tribunal superior de Justicia que lo prolongue y estudia una nueva ampliación para que este deba ser presentado en hoteles, salones de juego y alojamientos turísticos como ya se pide en Navarra.