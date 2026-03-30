El Supremo confirma las condenas de 12 y 8 años de cárcel a dos hombres por abusar de dos niñas de 13 y 15 años en Vitoria

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado las condenas de doce y ocho años de cárcel impuestas por la Audiencia Provincial de Álava a dos hombres por delitos de corrupción y abuso sexual contra dos niñas de 13 y 15 años de edad cometidos entre 2016 y 2018 en Vitoria-Gasteiz.

La sentencia del Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de uno de los condenados, que alegó que durante la declaración de una de las víctimas en fase de instrucción no estuvo presente su abogada, si bien concluye que esta estimación parcial, "no comporta una modificación del hecho probado, ni de la valoración jurídica, pues prescindiendo de esa declaración subsisten elementos de prueba suficientes para la conformación del hecho probado".

La resolución del Supremo, recogida por Europa Press, añade que la estimación parcial de este recurso "solo extiende sus efectos a la regularidad de una de las diligencias de prueba y no comporta una distinta conformación del hecho ni una nueva valoración jurídica de los hechos y señalamiento de la consecuencia jurídica".

De esa forma, se confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava que condena a uno de los acusados a dos años de cárcel por un delito de corrupción de menor de 16 años, cuatro años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual sin penetración sobre esta misma menor, y a otros dos años de cárcel por un delito de abuso sexual sin penetración contra la otra menor. Además, deberá abonar 2.500 y 1.500 euros a sus víctimas.

El otro acusado ha sido condenado a dos años de prisión por un delito de corrupción de menor de 16 años, y a diez años de prisión por otro delito continuado de abuso sexual con penetración contra esta misma chica. Asimismo, deberá indemnizar con 3.500 euros a su víctima.

La sentencia constata que ambos hombres se aprovecharon de la "pésima" situación socioeconómica y familiar de las menores, agudizada por su dependencia a las sustancias estupefacientes, para "satisfacer sus deseos sexuales" a cambio del pago de dinero.