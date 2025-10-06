¿Cómo se llamará el servicio de cercanías en Euskadi?

El servicio ferroviario de cercanías contará con una nueva denominación en Euskadi, una marca que la ciudadanía podrá elegir en un proceso participativo puesto en marcha por el Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno vasco que concluirá el 19 de octubre.

Besaide, Lottu y Lurbil son las tres opciones sobre la mesa. 'Todas evocan cercanía con el territorio', han argumentado desde el Gobierno vasco.

La encuesta, encabezada por la pregunta ‘¿Qué nombre te gustaría dar a los trenes de cercanías en Euskadi?’, está ya alojada en la página web de Irekia y con ella se estrena una nueva herramienta dentro del canal de Gobierno Abierto del Ejecutivo vasco para ofrecer nuevas vías de participación y colaboración de la ciudadanía.