Casi el 61% de los hogares vascos disponen de acceso a canales de televisión a través de internet

El 60'9% de los hogares vascos dispone ya de acceso a canales de televisión a través de internet y, además, el 56,3% de las personas usuarias de la Red y el 30,5% de los establecimientos realiza comercio electrónico en Euskadi.

Según datos elaborados por Eustat, en 2025 el número de hogares vascos que tienen televisión a través de Internet ha pasado del 9% al 60'9% en diez años. Por otro lado, el 32,4% de las empresas pagan por alojamiento de Servicios Informáticos en la Nube (Cloud Computing).

Las mismas fuentes apuntan que el 92,1% de los hogares vascos dispone de conexión a internet (siendo casi en su totalidad de banda ancha), con un aumento desde 2015 de 21,9 puntos porcentuales. Entre las familias con al menos una persona de 16 a 74 años la disponibilidad de conexión a Internet se eleva hasta el 98,4%.

El ordenador está presente en el 76,1% de los hogares, 5,5 puntos porcentuales más que en 2015 y en el caso del ordenador portátil, está presente en el 60% de los hogares, por lo que su aumento en los últimos 10 años ha sido de 5,1 puntos porcentuales.

Por otra parte, casi la totalidad de los hogares (98,8%) dispone ya de algún teléfono móvil, es decir, 5,4 puntos porcentuales más que hace 10 años. Desde el punto de vista de la población de 15 y más años que reside en estos hogares, el 95,3% tiene acceso a internet en su hogar (17,3 puntos porcentuales más que en 2015), el 82,8% a un ordenador (4,4 puntos más) y el 99,4% a un teléfono móvil (3,5 puntos más).

El número de personas de 15 y más años usuarias de Internet (en los últimos tres meses) representa el 89,7% de la población vasca de esas edades, porcentaje que ha aumentado en 18 puntos porcentuales en 10 años (71,7% en 2015). En la población de entre 6 y 14 años de edad, que reside en los hogares de Euskadi, el 99,7% tiene acceso a internet en su hogar (1,1 puntos porcentuales más que en 2015), el 95,7% a un ordenador (2,3 puntos menos) y el 84,4% lo utiliza de modo frecuente (al menos una vez a la semana).

Además, el 100% tiene acceso a un teléfono móvil en su hogar (sin variaciones respecto al 2015) y el 43,8% lo utiliza con Internet, frente a un 8,4% que lo utiliza sin internet y un 47,7% de la población de esas edades que no lo utiliza. El número de personas entre 6 y 14 años usuarias de Internet (en los últimos tres meses) representa el 92,6% de la población vasca de esas edades, porcentaje que ha aumentado en 3,7 puntos porcentuales en 10 años (88,9% en 2015).

Un 57,6% de las personas usuarias de estas edades se conecta al menos 5 días por semana. La participación en redes sociales alcanza al 57,9% de la población usuaria de internet de 15 y más años y se eleva al 89,3% de las personas entre 15 y 24 años.

El 75% de las personas usuarias de internet ha utilizado este medio en 2025 para actividades bancarias y el 54,9% de la población usuaria ha realizado reservas de alojamiento o de viajes relacionados con el turismo, cifra que supone 1,8 puntos porcentuales más que el año anterior, 2024.

Por otra parte, el 57,3% de la población usuaria de internet ha enviado formularios cumplimentados a la Administración por internet, el 57,9% ha recabado información y el 51,2% ha descargado formularios oficiales por esta vía.

El 78,8% de la población vasca usuaria de internet comprendida entre 6 y 14 años ha visto contenidos de videos de sitios para compartir y, en menor medida, ha jugado o descargado juegos (74,2%) o ha escuchado música a través de internet (66,7%) y ha visto películas o vídeos bajo demanda (63,4%) y se han comunicado por whatsApp y otras aplicaciones de mensajería instantánea (48,8%).

Comercio electrónico

En lo que se refiere al comercio electrónico, el porcentaje de personas usuarias de 15 y más años que ha adquirido algún bien o servicio a través de internet en los últimos tres meses se cifra en el 56,3%, lo que supone un total de 976.400 personas. Esta cifra representa el 50,5% del conjunto de la población vasca de estos grupos de edad y supone 1,5 veces el número de personas que han realizado compras electrónicas respecto a 10 años antes. Actualmente, el 96,1% de las empresas dispone de acceso y el 57,1% cuenta con página web.

El porcentaje de personas empleadas que utiliza ordenador ha pasado del 69,5% en 2015 al 77,6% en 2025 y el acceso a internet entre empleados ha aumentado del 61,8% al 74,5% en la última década. En lo que respecta a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el sector público, el 100% de los establecimientos dispone de ordenador y conexión a Internet, y el 99,6% cuenta con página web.

En cuanto al comercio electrónico de los establecimientos de Euskadi del sector empresas, a 31 de diciembre de 2024, la proporción de establecimientos que realizó comercio electrónico fue del 30,5%, participando el 27,8% de los establecimientos por el lado de las compras y el 8,7% por el de ventas.

Estos porcentajes son superiores a los que se daban diez años atrás, cuando realizaban comercio electrónico el 24,8%, llevando a cabo compras el 23,1% y ventas el 6% de los mismos. Si se tiene en cuenta el tamaño, en las de 10 o más empleados, el comercio electrónico en el periodo 2014-2024 ha evolucionado del 28,8% al 40,4%.