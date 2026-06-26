Bengoetxea defiende la ayuda de 300.000 euros a ETS para promover la proyección exterior del euskera y la cultura vasca

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha defendido la ayuda de 300.000 euros que el Gobierno vasco otorgó al grupo musical ETS para impulsar sus conciertos en Madrid y Barcelona, ya que "promueven la proyección del euskera y la cultura vasca fuera de Euskadi".

Bengoetxea ha negado que haya sido una subvención arbitraria ante las criticas de Sumar en el pleno de control de la cámara vasca, donde su portavoz ha censurado la, a su juicio, una "subvención a dedo" que cuestiona la "igualdad de oportunidades en el reparto de las ayudas" a los grupos musicales.

La vicelehendakari ha negado que el Ejecutivo "elija entre unos y otros" grupos, así como que haya sido una subvención arbitraria o no, ya que la decisión obedece a "una política cultural completa que combina el apoyo estructural a todo el sector con el impulso a proyectos que puedan contribuir de forma extraordinaria a la proyección de la cultura vasca y del euskera".

"No creemos que haya que penalizar el éxito cultural y, cuando la cultura vasca y el euskera son capaces de movilizar, emocionar y llegar más lejos, las instituciones tenemos la responsabilidad de acompañar también ese impulso. Hacer eso no supone quitar recursos al euskera, ni supone no ser transparentes", ha argumentado.

Para Bengoetxea, "no es justo reducir el debate a un único expediente", ya que la responsabilidad del Gobierno Vasco es "acompañar al conjunto del sector cultural", tanto a quienes empiezan como a quienes crean, producen y programan, así como a "aquellos proyectos que, por sus características singulares, tienen una capacidad extraordinaria para conectar con la ciudadanía y generar un impacto cultural y social relevante".

La vicelehendakari ha defendido "la legalidad y total transparencia" de estas subvenciones conformes a la ley, a las bases de las convocatorias y a los criterios de valoración. También ha destacado que las cuantías concedidas "son públicas y están al alcance de cualquiera", tanto las nominativas como las directas que, "con carácter excepcional pueden concederse cuando concurra en razón de interés público, social o cultural, debidamente justificados".