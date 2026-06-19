La mayoría de vascos cree que hay demasiadas exigencias de euskera para el empleo público

El 47,6 % de los vascos cree que hay "demasiadas exigencias" relacionadas con el euskera para el empleo público y solo un 18,9 % opina que hay que priorizar esta lengua para acceder a dicho ámbito frente a un 33,6 % que se muestra conforme con los requisitos lingüísticos actualmente vigentes.

El último Deustobarómetro, presentado este viernes por los responsables de esta encuesta semestral de la Universidad de Deusto, muestra el posicionamiento de los vascos en relación a este asunto en un momento en el que el PNV negocia con EH Bildu la reforma legal para blindar el euskera en las OPEs.

La ciudadanía, según ha expuesto el codirector del trabajo, Braulio Gómez, se muestra dividida en porcentajes cercanos en relación a la necesidad de modificar la ley de empleo público para proteger el actual modelo lingüístico, si bien es mayoritario, el 42,7 %, el porcentaje de vascos que no consideran necesario cambiarla frente al 38,4 % que sí ven esa necesidad.

Según el trabajo, elaborado entre los pasados 3 y 10 de junio mediante la realización de mil entrevistas, la mayoría de vascos, el 50 %, considera, además, que no hay una ofensiva judicial contra el euskera, frente a un 33,3 % que sí lo piensa.

La encuesta también indica que pese a ser minoría quienes consideran que hay que priorizar más el euskera en la oferta de empleo público, la mayoría de vascos, casi el 46 %, apoya la universalización del euskera en la administración pública y cree que hay que avanzar hacia esa situación.

Por otra parte y aunque la necesidad de un nuevo estatuto para Euskadi no se encuentra entre las preocupaciones de los vascos, al ser preguntados por ello, casi la mitad, el 47 %, lo ve necesario. En un eventual nuevo estatuto vasco, el 61 % apoyaría incluir el blindaje de los servicios públicos (Osakidetza, educación), el 39 % el derecho a decidir y el 22 % el reconocimiento de Euskadi como nación.