El Bellas Artes de Álava reúne las cuatro grandes series de estampas de Goya

El museo de Bellas Artes de Álava abre la exposición 'Fantasía y razón' que reúne por primera vez en Álava las cuatro grandes series de estampas de Francisco de Goya: 'Caprichos', 'Desastres de la guerra', 'Tauromaquia' y 'Disparates', que permanecerá abierta hasta febrero del 2027.

Las obras se incorporaron a la colección del museo en 2022 procedentes de la fundación Juan Celaya, empresario propietario de Cegasa, que falleció en el 2016. Seis años después, su fundación pagó una deuda a la Hacienda foral mediante la dación de 87 piezas, entre ellas, las estampas que se podrán ver a partir de este martes. Tras un proceso de tres años de documentación, catalogación, estudio y restauración, las estampas se presentan por primera vez de manera conjunta en Álava.

Existen muchas ediciones de las estampas -que es el papel resultado del proceso de grabado- pero, al realizarlas, la lámina de cobre original se gasta, de manera actualmente se impiden hacer más reproducciones de los grabados de Goya.

Cada serie refleja distintos aspectos de la sociedad y la condición humana. La primera, 'Caprichos', realizada en 1799, critica la ignorancia, supersticiones, los vicios de distintos estamentos y los abusos de poder.

En el Museo de Álava se muestra el libro que recoge las 80 estampas, en una primera edición de 1799. Goya sacó a la venta los 'Caprichos' a 320 reales en una droguería de Madrid, pero el miedo a las represalias de la Inquisición hizo que el artista la retirara del mercado.

Las otras tres series sí se exponen 'sueltas', no agrupadas en un libro, sino cada una enmarcada.

'Los desastres de la guerra' (1810-1815) son 80 estampas que muestran las tragedias del conflicto bélico, la violencia y la muerte que acompañaron a la guerra de la Independencia. Por ellas desfilan escenas de violencia y atrocidades propias de cualquier conflicto bélico, imágenes con gran carga dramática, que tienen la muerte con protagonista. Goya la dejaría sin publicar debido al clima político creado tras la vuelta de Fernando VII.

La serie que se presenta en Vitoria es una primera edición publicada por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1863. 'Tauromaquia' de 1816 aborda la fiesta taurina con una mirada crítica y técnica refinada, destacando la violencia inherente a la práctica. Se compone de 33 estampas de temática taurina, con las que Goya buscó un asunto popular y exento de un contenido que pudiera ser motivo de censura. Sin embargo, las imágenes con fuertes claroscuros y la actitud crítica del artista respecto a la fiesta hizo que el público no la entendiera, resultando su primera edición un fracaso comercial. Las estampas expuestas corresponden ya a una segunda edición de la Calcografía Nacional de 1855.

Por último, 'Disparates', 1815-1824, refleja la libertad creativa de Goya en su última etapa, combinando crítica social y reflexión sobre la condición humana. Tras trabajar varios años en esta serie, el 1824 Goya trasladó su residencia a Burdeos, dejándola inconclusa. Estas dieciocho estampas se publicarían en 1864 en su primera edición realizada por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La ambigüedad de las imágenes, la ausencia de leyendas y de numeración de las láminas dificultaron su interpretación, e incluso el título sufrió cambios, pasando del de 'Proverbios' en esta primera edición al de 'Disparates' que se consolidaría.