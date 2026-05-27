Alrededor de 3.000 personas se han inscrito hasta el momento en la primera OPE de Euskadi basada en competencias

Alrededor de 3.000 personas se han inscrito hasta el momento en la primera OPE basada en competencias para la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que consta de 201 plazas.

En esta primera convocatoria, se han incluido 13 categorías, cinco escalas del ámbito sanitario y cinco escalas penitenciarias que se pueden consultar en el siguiente enlace, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Las bases generales y específicas de las convocatorias, así como los modelos de exámenes, ya están publicadas, y se próximamente se publicarán las pruebas tipo para la evaluación por competencias y el diccionario de competencias, con el objetivo de facilitar la planificación y preparación de las personas aspirantes.

Las inscripciones se podrán realizar a través de la web euskadi.eus hasta el 1 de junio, excepto en el caso de la escala de epidemiología, que el plazo finaliza el 11 de junio. Los exámenes de esta primera convocatoria se llevarán a cabo en octubre.

Tras culminar el proceso de consolidación, el Gobierno Vasco ha iniciado una nueva era de empleo público, con OPE basadas en competencias para incorporar nuevos perfiles a la administración y afrontar el relevo generacional.

Este nuevo modelo de selección por competencias se enmarca en el Plan Eki, con el objetivo de seleccionar a las personas candidatas no solo por sus conocimientos, sino también por sus capacidades y habilidades para el desempeño del puesto.

El resto de las categorías y escalas previstas para este año se convocarán en septiembre y octubre, tal y como se puede consultar en el calendario provisional ya publicado. También están a disposición de las personas aspirantes los temarios correspondientes a todas las escalas y categorías.