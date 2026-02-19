Alerta por posibles incidentes el lunes en Vitoria llevan a la EHU a suspender clases presenciales

El rectorado de la EHU ha emitido un comunicado en el que desgrana una serie de 'medidas preventivas para garantizar la seguridad y por responsabilidad institucional'.

Toda la enseñanza se impartirá en la modalidad online y se priorizará el trabajo del profesorado mediante el teletrabajo o el trabajo a distancia.

Los accesos principales a los edificios permanecerán cerrados y no se podrá aparcar en el paseo de la Universidad a partir de las 08:00h, que permanecerá cerrado por el Departamento de Seguridad; igual que los aparcamientos del Campus. Asimismo, quedarán suspendidas las sesiones de las Aulas de la Experiencia.

Estas medidas se han adoptado ante el riesgo que suponen el acto convocado para el 23 de febrero y “evitar que la EHU se vea mezclada en un acto externo a la universidad. El objetivo es garantizar la seguridad de todas las personas y crear un cordón sanitario a los mensajes totalitaristas que amenazan los principios de la universidad”.

Contramanifestación

En la mente de muchos están los graves incidentes que se produjeron en Vitoria el 12 de octubre, cuando un acto de la Falange fue respondido por grupos 'antifascitas' que derivaron en un enfrentamiento con la policía y multitud de daños en el centro de la ciudad.

Ante la convocatoria del lunes, Euskal Herriko Ikasle Antolakunde Sozialista (IAS) ha llamado a sus militantes a concentrarse a escasos 50 metros del lugar en el que Vox tiene autorizada la colocación de una carpa que contará con la presencia de la diputada en el Parlamento catalán Julia Calvet.