La Justicia declara improcedente el ERE en Maderas de Llodio

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado que el Expediente de Regulación de Empleo aplicado en la empresa Maderas de Llodio no se ajusta a derecho.

La multinacional Garnica planteó a principios de septiembre del año pasado un ERE en su empresa Maderas de Llodio (Álava) con 39 despidos en una plantilla formada por 151 personas debido a 'causas productivas y organizativas'. Aunque en un principio el ERE contemplaba 39 despidos, finalmente fueron 35 los trabajadores afectados por el expediente que se ejecutó en octubre del año pasado. El TSJPV ha estimado parcialmente las demandas interpuestas contra él.

ELA sostiene que los trabajadores despedidos lo fueron de manera injusta y ha defendido su derecho a ser readmitidos. La plantilla de la empresa mantiene una huelga indefinida desde el pasado mes de septiembre en contra de este ERE

LAB por su parte ha indicado que sus servicios jurídicos están realizando un análisis "exhaustivo" del contenido íntegro de la sentencia; y que una vez concluido dicho estudio, anunciará sus próximos pasos respecto a la situación en esta empresa.