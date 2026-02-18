Empleo

La Justicia declara improcedente el ERE en Maderas de Llodio

35 trabajadores se quedaron sin empleo y según los sindicatos, ahora podrían reclamar su puesto de trabajo

Onda Cero Vitoria

Euskadi |

Movilización de trabajadores de Maderas de Llodio
Movilización de trabajadores de Maderas de Llodio | UGT

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado que el Expediente de Regulación de Empleo aplicado en la empresa Maderas de Llodio no se ajusta a derecho.

La multinacional Garnica planteó a principios de septiembre del año pasado un ERE en su empresa Maderas de Llodio (Álava) con 39 despidos en una plantilla formada por 151 personas debido a 'causas productivas y organizativas'. Aunque en un principio el ERE contemplaba 39 despidos, finalmente fueron 35 los trabajadores afectados por el expediente que se ejecutó en octubre del año pasado. El TSJPV ha estimado parcialmente las demandas interpuestas contra él.

ELA sostiene que los trabajadores despedidos lo fueron de manera injusta y ha defendido su derecho a ser readmitidos. La plantilla de la empresa mantiene una huelga indefinida desde el pasado mes de septiembre en contra de este ERE

LAB por su parte ha indicado que sus servicios jurídicos están realizando un análisis "exhaustivo" del contenido íntegro de la sentencia; y que una vez concluido dicho estudio, anunciará sus próximos pasos respecto a la situación en esta empresa.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer