Herido tras explosionar su móvil cuando viajaba en el metro en Leioa (Bizkaia)

Los pasajeros del tren han tenido que ser desalojados a consecuencia del intenso humo

EFE

Bilbao |

Imagen de archivo de varios pasajeros en Metro Bilbao.
Imagen de archivo de varios pasajeros en Metro Bilbao. | Europa Press

Un hombre ha resultado herido tras explosionar su teléfono cuando viajaba en un vagón de metro, a la altura de la estación de Leioa (Bizkaia).

El incidente se ha registrado pasadas las 08:30 horas de este lunes y el personal de Metro Bilbao ha atendido inicialmente al pasajero afectado y ha alertado a los servicios de emergencia, según han explicado fuentes de ese servicio ferroviario.

Una ambulancia ha acudido al lugar para atender al propietario del móvil que ha sufrido la pequeña deflagración, ha explicado el departamento vasco de Seguridad

La explosión del móvil ha originado humo y, según recoge el protocolo del metro, se ha procedido al desalojo de ese tren. El resto del servicio ha seguido funcionando con normalidad.

