ITP Aero invertirá 110 millones y creará 800 empleos en 3 años en el desarrollo de motores aéreos de nueva generación

ITP Aero ha anunciado una inversión de 110 millones, de los cuales más de 60 son en I+D y desarrollo de tecnología, y la creación de 800 empleos en los próximos tres años, destinados al desarrollo y diseño de motores aéreos de nueva generación y fabricación avanzada. Denominado 'Nuevas Arquitecturas de Motor Aeronáutico para la Aviación Sostenible y Competitiva en Euskadi', se trata del primer proyecto transformador del Plan de Industria Euskadi 2030.

El Lehendakari ha destacado que "el sector aeronáutico y aeroespacial vasco es una pieza fundamental del Plan de Industria Euskadi 2030" ya que es "un sector con gran potencial tractor a futuro que tendrá un claro objetivo: ser un elemento clave en la transformación y el crecimiento del tejido industrial vasco".

En este sentido, Pradales ha llamado a aprovechar "los vientos de cola que pueden soplar en la UE si, definitivamente, tomamos ya las decisiones adecuadas para lograr nuestra autonomía estratégica como actor económico global", ya que se trata de un sector que afronta "el complicado reto de acelerar la transición hacia una industria más sostenible, digitalizada y resiliente, en línea con los objetivos europeos de descarbonización, autonomía tecnológica y generación de empleo cualificado".

Así, ha remarcado que el proyecto aborda "el gran desafío tecnológico de desarrollar e impulsar la industrialización de nuevas arquitecturas de motor desde la ambición de que Euskadi juegue un papel relevante en la nueva generación de motores aeronáuticos a nivel mundial, en base a la transición energética y digital".

Pradales ha destacado que este primer proyecto nazca del "liderazgo privado con apoyo público", con ITP Aero como empresa tractora, de la que ha destacado que es "una compañía vasca líder a nivel mundial en el campo de la propulsión aérea, con tecnología propia y un gran peso tractor dentro de la cadena de valor de otras empresas en Euskadi".

Tras afirmar que "el sector aeronáutico y aeroespacial vasco está, por méritos propios, situado en una excelente posición para marcar la diferencia en este cambio a escala mundial", el Lehendakari ha dicho que "es cierto que no podemos ser los mejores en todo, pero sí podemos concentrar recursos y talento en aquellos ámbitos en los que disponemos de capacidades diferenciales y que nos aportan ventajas competitivas".

Por esa razón, ha proseguido, el sector aeronáutico y aeroespacial vasco es "una pieza fundamental" del Plan de Industria Euskadi 2030 ya que se trata de un sector con gran potencial tractor a futuro que tendrá un claro objetivo: "Ser un elemento clave en la transformación y el crecimiento del tejido industrial vasco".