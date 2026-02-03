Los afectados por las vacunas caducadas se han reducido y la mayoría están revacunados

El número de afectados por las vacunas caducadas en Euskadi se ha reducido respecto a lo que se pensaba inicialmente y la mayoría de los afectados están revacunados, según el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez. Tras el consejo de gobierno de hoy, Martínez ha asegurado que las incidencias "están reconducidas", y en todos los casos de afectados por vacunas caducadas han sido llamados y citados, y revacunados en su mayoría.

Además, ha concretado que la mayoría de los casos se han dado en el centro de Errenteria (Gipuzkoa), con casos aislados en el resto de comarcas sanitarias, cuando al inicio se pensaba que era generalizado. "Ahora lo importante es analizar lo sucedido, buscar las causas, porque Osakidetza no puede permitir que ese error se repita, es nuestro compromiso, que no se vuelva a repetir", ha subrayado el consejero.

Aunque en un principio se informó de que los afectados por haber recibido vacunas con la fecha de caducidad vencida eran 253, posteriormente se redujo esta cifra a 103, ya que un informe de la Agencia Española del Medicamento estableció que, pese a que en el etiquetado del lote figuraba la fecha del 31 de octubre, la fecha efectiva de caducidad se fija en un mes después, finales de noviembre. De esta manera, todos los vacunados con sueros de ese lote en el mes de noviembre no necesitan volver a recibir la vacuna.

Además, Osakidetza descubrió posteriormente que algunos de los 103 posibles afectados no habían recibido la vacuna caducada, sino una correcta. Es el caso de quienes se inocularon segundas dosis y dosis de refuerzo, en cuyos historiales, por un error de registro, figuraba la fecha de caducidad de la primera dosis recibida. Una vez descartadas a todas estas personas, son 23 los pacientes que recibieron efectivamente una vacuna caducada, 18 menores y 5 adultos, a los que ya se han revacunado.

Otras 29 personas están pendientes de contrastar, lo que no significa que todas ellas sean revacunadas, ya que "puede tratarse de errores de registro como muchos otros casos", ha advertido el consejero. No obstante, en la investigación interna, Osakidetza descubrió que también se habían administrado vacunas caducadas de otros dos tipos: la triple vírica y la tetravalente, con un grupo de afectados potenciales de 78 personas.

El consejero ha rebajado hoy este otro grupo de potenciales afectados a 75, alguna revacunadas y la mayoría citadas para el contraste y la comprobación de si efectivamente hubo errores.