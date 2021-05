Más De Uno Álava 21/05/2021

Hoy en Más De Uno Álava:

· Hosteleros de Vitoria negocian con gobierno vasco para poder abrir más horas

· ¿Habrá fiestas en los barrios?. La Federación de Asociaciones de Vecinos responde

· La escritora “casi vitoriana” Elena Hernández, recibe el premio Ateneo Ciudad de Valladolid con su primera novela “Regreso”

· Cartelera de estrenos con Cines Florida

· Sección Bodegas. Hoy descubrimos Bodegas Ondalán, en Oyón

· Más de 400 establecimientos vascos luchan contra el desperdicio de alimentos a través de la iniciativa Too Good To Go