Vuelve el interés por las noticias, pero la evasión informativa sigue creciendo

El Digital News Report España 2026 refleja un cambio de tendencia en el consumo informativo. Según ha explicado en Más de Uno Pamplona María Fernanda Novoa, una de las investigadoras de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra que ha elaborado el informe, el interés por las noticias y la confianza en los medios han aumentado tras varios años de descenso.

Novoa considera que este repunte responde, en parte, al contexto internacional y político actual, marcado por conflictos, crisis y polarización, que lleva a los ciudadanos a buscar información fiable. No obstante, prefiere hablar de una etapa de estabilidad más que de una recuperación consolidada y recuerda que los medios todavía tienen por delante el reto de reforzar la confianza y conectar con las audiencias más jóvenes.

El informe confirma además la consolidación del vídeo como formato informativo, no solo entre los jóvenes, sino también entre los mayores de 55 años. Paralelamente, crece la llamada “evasión informativa”: muchos ciudadanos reconocen la importancia de estar informados, pero evitan determinadas noticias, especialmente las de carácter negativo, para proteger su bienestar emocional.

Otro de los fenómenos destacados es el de los llamados “ninis informativos”, jóvenes que nunca han desarrollado una relación habitual con los medios tradicionales. En este contexto, el acceso a la información a través de influencers supera ya el 40% de la audiencia. Aun así, los usuarios siguen otorgando a periodistas y medios una mayor credibilidad, imparcialidad y capacidad para aportar contexto, especialmente en asuntos complejos como la política internacional.

Respecto a la inteligencia artificial, el estudio señala que cada vez más personas utilizan chatbots para resumir o simplificar noticias. Sin embargo, la confianza en estas herramientas sigue siendo limitada. Los usuarios valoran su utilidad para sintetizar información, pero continúan considerando imprescindible la labor periodística para verificar datos, contextualizar los acontecimientos y corregir posibles errores de la tecnología.