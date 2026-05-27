El vino como experiencia y punto de encuentro, protagonista en “De Buena Uva”

“De Buena Uva” ha vuelto a reunir en Onda Cero vino, gastronomía y divulgación en un formato cercano y desenfadado con Elena Arraiza. La protagonista principal de esta edición ha sido María José Huertas, sumiller del restaurante Paco Roncero, en el Casino de Madrid, y recientemente reconocida como la número uno del ranking Top 100 Sommeliers España 2024.

Huertas ha repasado en la entrevista "Versión POP" su trayectoria profesional marcada, según ella misma reconoce, por “accidentes” y casualidades. Aunque nació en Vitoria por una gran nevada que impidió a sus padres regresar a Zamora, se considera zamorana y ha recordado que en su familia no existía ninguna tradición vinculada al vino. Su llegada a la sumillería también fue inesperada: estudió Ingeniería Agrícola y aterrizó en el restaurante como azafata mientras buscaba trabajo relacionado con el sector vitivinícola. La oportunidad surgió cuando el establecimiento necesitó cubrir el puesto de sumiller y decidió formarse para asumir el reto. Veinticinco años después, sigue vinculada al mismo proyecto.

La sumiller ha hablado también del papel de la mujer en el mundo del vino. Ha recordado que durante sus estudios apenas había cuatro mujeres entre cuarenta alumnos y se tomó con humor una frase que escuchó hace años: “Lo único que faltaba, que las mujeres manden en el vino”. Lejos de interpretarlo como un insulto, ha asegurado que lo vivió casi como un reconocimiento a la creciente presencia femenina en el sector, algo que hoy considera plenamente normalizado.

María José Huertas ha compartido además su visión sobre la evolución del consumo y las tendencias gastronómicas. Reconoció que una de las frases que más le molestaba escuchar era aquello de “el mejor blanco es un mal tinto”, un tópico que, a su juicio, ha quedado completamente superado gracias al auge y la calidad alcanzada por los vinos blancos. También destacó que el consumidor actual está mucho más abierto a descubrir referencias españolas y a dejarse aconsejar.

Precisamente el programa ha dedicado su sección "Te lo flipas" a desmontar el clásico mito de que el vino blanco debe acompañar al pescado y el tinto a la carne. Elena Arraiza ha defendido que las normas rígidas ya no tienen sentido y ha apostado por priorizar la estructura del vino, el equilibrio y, sobre todo, los gustos personales. En ese contexto, ha reivindicado el papel de los rosados y de los tintos ligeros como opciones versátiles para múltiples platos y situaciones.

La última parte del espacio, en "¿Qué me estás container?" ha estado centrada en la segunda edición de Navarra en Origen, una iniciativa del Consejo Regulador de la DO Navarra que recorrerá distintas localidades para acercar el vino y sus productores al público. La gerente del Consejo Regulador, Puy Trigueros, explicó que el objetivo es fomentar el contacto directo entre bodegas y consumidores, además de descentralizar las actividades vinculadas al vino fuera de Pamplona.

El ciclo arrancará el 3 de junio en Corella y continuará en Lekunberri, Puente la Reina y Estella, donde habrá dos sesiones debido al interés generado. Cada cita contará con cinco bodegas, catas comentadas y maridajes con productos locales, en un ambiente pensado tanto para aficionados como para personas sin conocimientos previos.