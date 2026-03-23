Una victoria de Osasuna merecida

El partido de Osasuna contra el Girona comparado con el que realizó en San Sebastián frente a la Real Sociedad demuestran que el fútbol es un estado de ánimo. Es la teoría que defienden los contertulios de "Caliente Caliente" para explicar en parte el gran encuentro que realizaron los rojillos el sábado en El Sadar. Comenzaron bien, el Girona les cedió el balón, atacaron, atacaron... y se hicieron con el partido.

Y eso que costó que llegara el gol, obra de Budimir. José Maxi Sexmilo, Jose Francisco Alenza y Nacho Arbeloa analizan en compañía de Javier Saralegui la actuación del croata, su importancia en el equipo y sus declaraciones ambicionando la clasificación para Europa, así como el papel de Víctor Muñoz, Kike Barja o Iker Muñoz en el partido que engancha a Osasuna de nuevo con el grupo que pelea por los puestos cabeceros de la clasificación.