Feli: "Participar en los talleres para personas cuidadoras no profesionales ha supuesto un respiro y un aprendizaje"

Cruz Roja Española y Cinfa consolidan su alianza en el apoyo a las personas que cuidan de sus familiares tras más de una década de colaboración en el ámbito de la salud.

Personal técnico de Cruz Roja y personas voluntarias están llevando a cabo actividades presenciales dirigidas a ofrecer acompañamiento y formación en el cuidado y a fomentar el autocuidado, tales como asesoramiento personalizado, espacios de respiro, grupos de apoyo o talleres formativos.

Hoy en Más de Uno Pamplona nos hemos adentrado en uno de los talleres que actualmente se están realizando en Cruz Roja Navarra, en Pamplona, para visibilizar, reconocer y ofrecer un apoyo integral que mejore la experiencia de cuidado y la calidad de vida de las personas que asumen este rol.

Para ello hemos contado con los testimonios de Enrique Ordieres, presidente del Grupo Cinfa; Elena Beorlegui, personal técnico de Intervención Social en el área de mayores de Cruz Roja; Delfina Martínez, psiquiatra jubilada y una de las personas voluntarias de Cruz Roja y Feli, una mujer que actualmente está dedicada al cuidado de su marido.

Según datos del I Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados, el 59,6% de las personas cuidadoras afirma sentir cansancio o agotamiento físico y/o emocional al asumir este rol, y el 30,8% duda de si estará cuidando bien a su familiar, lo que pone de relieve la necesidad de apoyar y acompañar a este colectivo. Este es el objetivo del programa ‘Atención a Personas Cuidadoras’, una iniciativa, en la que en los dos últimos años han participado 2.300 personas en Navarra, Toledo, Tarragona y La Rioja, y que en 2026 se desplegará también en Gran Canaria.

La realidad del cuidado impacta profundamente en la salud física y emocional de quienes cuidan, especialmente en personas cuidadoras de edad avanzada, que tienen dificultades para pedir ayuda, escasas oportunidades de socialización y elevados niveles de soledad. En palabras de Enrique Ordieres, presidente de Grupo Cinfa, “una sociedad que cuida debe ser también una sociedad que garantiza el bienestar de las personas cuidadoras. Ante el cambio demográfico y la creciente longevidad de la población, acompañar, reconocer y formar a quienes cuidan en el entorno familiar es el compromiso que une a Cinfa y Cruz Roja, para que el cuidado se realice con recursos y acompañamiento según destaca Elena Beorlegui.

Por su parte Delfina Martínez destacaba que en los talleres se ofrece información sobre habilidades técnicas para ejercer los cuidados y al mismo tiempo formación desde un punto de vista emocional partiendo de la idea de que para poder cuidar hay que cuidarse.

Finalmente Feli nos ha contado su experiencia de toda una vida dedicadas a los cuidados familiares de una u otra manera. En Onda Cero reconocía que estos talleres le han servido para compartir experiencias y aprender de otras personas que se encuentran en una situación similar.

Cada ciclo de talleres consta de cinco sesiones. Las personas interesadas en participar pueden apuntarse presencialmente en Cruz Roja Pamplona o llamando al teléfono 948 20 64 42.