Tomás Rubio: "Todos tenemos que arrimar el hombro; se ha llegado a una situación insostenible "

Hoy ha comenzado el plante de horas extras en la sanidad convocado por el Sindicato Médico de Navarra. La medida afecta directamente al Hospital Universitario de Navarra y al Hospital Reina Sofía de Tudela, al que se han sumado más de una docena de servicios. La huelga afectará a toda la actividad laboral de médicos y se llevará a cabo, de lunes a viernes, entre las tres y veinte minutos de la tarde y las diez de la noche. Habrá dos semanas en las que no se realizarán estos paros que serán las del 18 de mayo y la del 15 de junio. Estos paros se traducen, en la práctica, en anulación de citas médicas para los ciudadanos. A día de hoy la resolución del conflicto entre el Departamento de Salud, las diferentes direcciones generales afectadas y el Sindicato Médicos parece lejana.

Resquicios para el acuerdo

Un conflicto que hemos analizado en Más de Uno Pamplona con el presidente del Colegio Médicos de Navarra, Tomás Rubio, que alberga la esperanza de que se acerquen posturas: "Parece complicado, pero siempre hay resquicios a los cuales acogerse. En otras huelgas que ha habido se ha llegado acuerdos. Lo que primero que hay que hacer es reunirse y establecer negociaciones entre las partes implicadas y ver a qué puntos se puede llegar para tener un punto de partida y mejorar el sistema". La situación, a juicio del presidente del Colegio de Médicos, es "insostenible" y de ahí que los profesionales hayan optado por llevar sus demandas a la última expresión. "La verdad es que se ha llegado a una situación casi insostenible y tenemos que arrimar todos el hombro y poner algo de nuestra parte para poder colaborar y llevar esto a buen término".

Más tiempo por consulta

El presidente del Colegio de Médicos de Navarra incide en que el objetivo de médicos y ciudadanos es el mismo, que es ampliar y mejorar la atención al paciente: "Puede que con el conflicto cambie la opinión de los ciudadanos, pero se está haciendo para mejorar la sanidad y que los médicos vuelvan a tener el tiempo suficiente para poder atender a sus pacientes. Una de las principales quejas de los pacientes, aunque haya una buena valoración de los profesionales, es que no se dedica el tiempo suficiente". En ese sentido aboga Tomás Rubio por mejorar el sistema actual y adaptarse a la nueva situación: " Seguimos con los programas de guardias de 24 horas. Antes las guardias se consideraban tiempo de dedicación, con posibilidad de trabajar, pero actualmente durante las guardias se trabaja las 24 horas, con lo cual no son comparables a las que hacíamos hace 20 años. Y los descansos no son los mismos tampoco, con lo cual eso habría que modificarlo, reestructurarlo. Cambiar las guardias y cambiarlo por turnos, como hay en otros estamentos", finaliza.